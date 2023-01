Météo - Risque d'averses et vent soutenu

En fin d'avant-midi, le ciel deviendra généralement nuageux avec des averses par endroits et sur l'ouest du pays, un coup de tonnerre sera possible. Sur les hauteurs ardennaises, les précipitations adopteront parfois un caractère hivernal. Les maxima oscilleront entre 7°C en Flandre et seulement 2°C sur les hauteurs ardennaises. Le vent se renforcera à nouveau en devenant assez fort à fort avec des rafales pouvant atteindre 70 à 80 km/h, particulièrement sous les averses. Durant la nuit, la nébulosité sera variable avec encore quelques averses localisées, parfois hivernales en Ardenne. En seconde partie de nuit, la nébulosité augmentera avec des pluies faibles ou de la bruine dans un premier temps. Lundi, les précipitations se renforceront dès l'aube et adopteront un caractère hivernal le long de la frontière française et en Ardenne. Les minima seront compris entre 0 et 4°C, sous un vent modéré. Le ciel restera couvert tout au long de la journée, avec des périodes de pluie dans l'ouest, de pluie ou de neige fondante dans le centre alors qu'il s'agira de neige en haute Belgique. Les maxima seront un peu plus frais avec 5°C à la mer, 3 ou 4°C dans le centre et 0°C environ en Hautes Fagnes où une couche de neige pourra se constituer. (Belga)