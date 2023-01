Championnats de Belgique de cyclisme : Izegem a présenté son parcours de l'édition 2023

"Le circuit proposé sera traditionnel", a expliqué dans un communiqué Wim Van Herreweghe, concepteur du tracé et directeurs des parcours pour l'organisateur Flanders Classics. "La finale consistera en des boucles locales, quatre pour les messieurs et deux pour les dames, qui traverseront tout le centre-ville en passant également par les communes d'Emelgem et de Kachtem. Dans la première partie de ce circuit local, les coureurs passeront également par le centre d'Ingelmunster. Ensuite, le tracé suit des routes plus larges où le vent pourrait jouer un rôle important et le rythme de course sera élevé. Avant que les coureurs n'empruntent les circuits locaux, il y aura un passage dans la région d'Izegem. Pour les dames, il sera de 80 km et chez les messieurs ce sera 120 km avec un double passage sur le duo Monteberg-Kemmelberg pour un clin d'œil à Gand-Wevelgem". Kim de Baat et Tim Merlier avaient revêtus le maillot noir-jaune-rouge l'an dernier à Middelkerke. (Belga)