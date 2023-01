Honduras: trois femmes d'une minorité ethnique tuées par balle

"On a appris à titre préliminaire que ce dimanche, trois femmes de l'ethnie Garífuna ont été retrouvées tuées par balles sur une plage de Travesía, Puerto Cortés", a déclaré dans un communiqué la responsable de la Conadeh Blanca Izaguirre. Selon le rapport de cette organisation, "les trois femmes étaient assises au bord de la mer lorsque des hommes lourdement armés sont arrivés et les ont abattues sans dire un mot". Les Garífunas font partie d'un groupe ethnique descendant d'Africains et de peuples indigènes des Caraïbes. L'organisation de défense des droits humains estime que plus de 7.500 femmes ont perdu la vie "dans des circonstances violentes" au Honduras entre 2002 et 2022, dont 300 au cours de l'année 2022. En 2023, 17 femmes ont été assassinées jusqu'à présent, en comptant les trois femmes exécutées dimanche. (Belga)