Intempéries - Trois cours d'eau en phase d'alerte de crue en Wallonie

Le débit de plusieurs cours d'eau reste élevé ou est reparti à la hausse en raison des fortes précipitations. D'autres cours d'eau sont en phase de pré-alerte de crue dans le sud du pays: l'Ourthe supérieure et inférieure, la Haute Semois, la Basse et Haute Lesse, la Haute Meuse (amont et aval), la Basse Semois, la Haute Sambre, le Viroin, la Chiers, la Sûre et leurs affluents. (Belga)