Le prix du gaz en baisse de 10 %

(Belga) Les prix du gaz en Europe continuent à reculer et atteignent leur plus bas en 16 mois. Le contrat de référence pour le continent, le TTF sur le marché néerlandais, a encore chuté de plus de 10 %, sous les 60 euros le mégawattheure (MWh), soit le prix le plus bas depuis septembre 2021. Le prix du gaz, pour une livraison le mois suivant, a perdu 22 % depuis le début de l'année et a reculé de moitié depuis décembre.