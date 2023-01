Bruxelles: incendie dans un camp de personnes sans-abri le long du canal

"L'opération de recherche et secours a été laborieuse, car nous n'avions aucune idée du nombre de personnes sur place", a commenté le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "Selon les informations qui nous sont parvenues par la suite, le camp comptait environ 80 personnes". La cause de l'incendie serait accidentelle, selon les pompiers. Les hommes du feu se sont rendus sur place avec une équipe du Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR) de l'hôpital Brugmann. (Belga)