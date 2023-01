Chambre du Conseil Marche-en-Famenne - Deux suspects arrêtés après un "home invasion" à Givry

Originaires de Bertogne également, les deux individus avaient fait irruption au domicile de la victime, lui avaient réclamé de l'argent et l'avaient menacée avec une arme à feu. Frappé à plusieurs reprises et blessé par balle au niveau du crâne, le sexagénaire était parvenu à s'enfuir. Les deux hommes ont finalement été privés de liberté le 11 janvier dernier "à l'issue d'une enquête de longue haleine et grâce à l'excellent travail des enquêteurs de la Zone de police Centre-Ardenne", a fait savoir le parquet mardi en fin de journée. Les deux suspects de 35 et 39 ans sont connus des autorités judiciaires. Ils ont été placés en détention préventive et inculpés de tentative d'extorsion avec violences et menaces. Des circonstances aggravantes sont également visées puisque les inculpés auraient agi à deux, pendant la nuit et avec une arme. L'un des inculpés doit également répondre de tentative de meurtre. La chambre du conseil de Marche-en-Famenne a confirmé mardi leur détention pour une durée d'un mois. Leur arrestation fait suite à un appel à témoin publié début janvier à l'initiative du parquet du Luxembourg. "L'enquête se poursuit à l'heure actuelle, de nouveaux devoirs ayant été ordonnés par le juge d'instruction", conclut le parquet du Luxembourg. (Belga)