Les Belges à l'étranger - Galatasaray gagne 1-2 à Alanyaspor en Coupe avec un but et un assist de Mertens

Pour ce déplacement, le coach Buruk Okan avait préservé Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir et Haris Seferovic. Cela n'a pas empêché Galatasaray de se créer deux grosses occasions dans les premières minutes. Les visités ont ouvert marque sur un ballon envoyé dans la surface de réparation par Mertens et repris de la tête par Victor Nelsson. Le Diable Rouge a ensuite doublé la marque d'un tir à distance dans le coin opposé. La qualification pour les quarts de finale n'était pas encore dans la poche. En seconde période, Alanyaspor s'est montré plus entreprenant mais son efficacité est restée limitée au but marqué à bout portant par Ivan Cavaleiro (67e, 1-2). (Belga)