Ligue des Champions de basket - Fin de parcours pour Ostende, battu après prolongation à Bahcesehir College

Vainqueur à Istanbul il y a deux semaines (72-76) mais contraint à la belle après sa défaite à domicile mardi dernier (64-77), Ostende a connu un premier quart-temps difficile, ne parvenant pas à trouver la mire en attaque et offrant des paniers faciles à son adversaire pour compter dix points de retard (22-12). Au fil des minutes, les Côtiers ont retrouvé petit à petit leur adresse derrière la ligne des trois points, grâce notamment à Keye van der Vuurst de Vries, et ont resserré leur défense pour réduire l'écart à six points avant la mi-temps (35-29). Après la pause, les champions de Belgique ont continué à grignoter leur retard prenant même les commandes du match (39-41, 25e) mais Bahcesehir a répondu et il a fallu un tir à trois points de Breein Tyree pour permettre au BCO d'égaliser sur le buzzer du troisième quart-temps (47-47). En difficulté sur les trois premiers quarts-temps, l'Américain, meilleur marqueur de la partie avec 22 points, a pris les choses en main dans le dernier quart-temps pour donner jusqu'à onze points d'avance à Ostende. Dans les cordes, Bahcesehir est revenu dans le match et a égalisé à 29 secondes du buzzer et envoyer les deux équipes en prolongations (75-75). Dans les cinq minutes additionnelles, les Côtiers ont connu une panne offensive et l'équipe turque, lauréate de la FIBA Europe Cup en 2022, en a profité pour prendre le large et s'imposer 87-81. (Belga)