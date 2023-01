Microsoft ajoutera "bientôt" ChatGPT sur sa plateforme Azure

ChatGPT, le chatbot du développeur OpenAI, fait actuellement beaucoup parler de lui. Le logiciel a été entraîné avec d'énormes quantités d'informations et peut ainsi imiter de manière convaincante des textes écrits par des humains. On s'attend à ce qu'il prenne en charge la rédaction de textes standard, ce qui permettrait un gain de temps considérable. Cela suscite néanmoins des inquiétudes, car des devoirs, des dissertations et des textes contenant des informations erronées peuvent être générés en quelques secondes. Les critiques font également remarquer que le logiciel pourrait répandre des préjugés et des erreurs. Microsoft, pour sa part, souligne aborder la technologie de manière "responsable". Microsoft est en pourparlers pour un nouvel investissement d'un milliard de dollars dans OpenAI, qui a été fondée en 2015 par Elon Musk et l'investisseur technologique Sam Altman. Le montant que Microsoft souhaiterait injecter dans la société pourrait atteindre 10 milliards de dollars, ont révélé des initiés. Microsoft a déjà investi un milliard de dollars dans OpenAI en 2019, ce qui lui octroie une participation dans l'entreprise. L'ajout de ChatGPT à Azure permettra aux clients de Microsoft d'accéder non seulement au générateur de texte d'OpenAI, mais également à Dall-E. Ce programme, après une commande écrite, crée un "art" composé d'images fusionnées disponibles sur Internet. (Belga)