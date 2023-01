Mondial de handball - Battue par le Bahreïn, la Belgique doit espérer une victoire danoise contre la Tunisie

L'équipe coachée par Yérime Sylla, avait perdu son premier match (43-28) face au Danemark, double tenant du titre, vendredi avant de signer une victoire contre Tunisie (31-29) dimanche. Sa qualification pour la suite de la compétition (tour principal) dépend du résultat du match Tunisie-Danemark qui se joue ce mardi à 20h30. Seule une victoire de la Tunisie priverait les Red Wolves de la qualification au profit des Nord-Africains. Avant le dernier match du groupe entre la Tunisie et le Danemark, la Belgique possède 2 points et occupe la 3e place du groupe H derrière le Danemark (4) et le Bahreïn (3). Les trois premiers seront qualifiés pour le tour principal qui se jouera du 19 au 23 janvier et resteront à Malmö. Le dernier prendra la direction de la Pologne pour y jouer la Coupe du Président pour les places de 25 à 32. Les équipes du groupe H rejoindront les qualifiées du groupe G (Égypte, Croatie, États-Unis ou Maroc). Les points acquis face aux adversaires qualifiés du tour préliminaire seront conservés. Si les Red Wolves se qualifient, ils partiront avec 0 point puisqu'ils ont perdu contre les Danois et les Bahreïnis d'ores et déjà assurés de leur qualification. Chaque équipe disputera trois rencontres supplémentaires au terme desquelles les deux premiers classés, soit huit nations, accèderont à la phase finale (Belga)