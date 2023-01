Pfizer va vendre près de 500 vaccins et médicaments à prix coûtant aux pays plus pauvres

En mai 2022, le groupe avait indiqué, dans le cadre d'une initiative annoncée lors du Forum économique de Davos, qu'il fournirait 23 de ses vaccins et médicaments brevetés disponibles aux Etats-Unis et dans l'Union européenne à 45 pays pauvres - soit l'équivalent de 1,2 milliard de personnes. "Pfizer va maintenant élargir son offre dans le cadre de l'accord afin d'inclure des produits hors brevets, portant le total de produits offerts de 23 à environ 500", a dit la compagnie dans un communiqué. Il s'agit de l'ensemble des produits pour lesquels Pfizer dispose de droits mondiaux, a-t-elle précisé. La vente à prix coûtant signifie que seuls les coûts de fabrication et les dépenses de transport seront facturés dans les pays concernés. Parmi les médicaments et vaccins concernés, figurent des produits "soignant ou prévenant plusieurs des plus grandes menaces de maladies infectieuses et non transmissibles auxquelles sont confrontés aujourd'hui les pays à faibles revenus", comme des antibiotiques ou de la chimiothérapie, a ajouté l'entreprise. Au fur et à mesure que Pfizer lancera d'autres médicaments et vaccins, ils seront aussi inclus dans l'accord. (Belga)