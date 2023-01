Plusieurs coopérateurs institutionnels quittent le bateau NewB

Selon La Libre Belgique, l'UCLouvain et les investisseurs publics bruxellois (finance&invest brussels) et wallon (W.Alter) ont décidé de demander le remboursement de leurs parts dans NewB. Les deux organismes publics avaient annoncé fin 2021, lors d'une levée de fonds qui avait permis à NewB de récolter 35 millions d'euros, un investissement pouvant aller jusqu'à un million d'euros. Quant à l'UCLouvain, son apport dans NewB, alors consenti conjointement avec l'UCLouvain Saint-Louis - Bruxelles, atteignait 200.000 euros. La question est de savoir si d'autres coopérateurs institutionnels vont vouloir reprendre leurs billes maintenant que NewB a opéré un virage en s'associant avec VDK Bank. Toujours selon La Libre Belgique, l'ULB pourrait aussi se retirer de la coopérative. Après avoir perdu sa licence bancaire en octobre 2022, faute d'avoir pu lever les 40 millions d'euros supplémentaires exigés par la Banque nationale, NewB a conclu un rapprochement avec la banque VDK, dont le siège se situe à Gand. Lors d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire ce samedi 14 janvier, les coopérateurs de NewB ont finalement approuvé à une écrasante majorité la coopération avec la banque coopérative VDK. Cette dernière reprendra la clientèle de NewB. Les deux partenaires vont conclure un accord exclusif par lequel NewB deviendra l'intermédiaire des clients francophones de la banque VDK en matière de services bancaires et d'investissement. À partir du mois d'avril, les clients auront accès aux produits et services de VDK Bank et NewB opérera en tant qu'agent bancaire et d'investissement pour la banque flamande. (Belga)