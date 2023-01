Vietnam: le président Nguyen Xuan Phuc démissionne en pleine offensive anticorruption

M. Phuc "a présenté sa démission des postes qu'il occupait, quitté son emploi et pris sa retraite", a indiqué l'agence d'Etat VNA. Ce départ soudain est très inhabituel au Vietnam, où les changements politiques sont généralement orchestrés avec soin par le régime communiste soucieux de donner une apparence de stabilité. Elle intervient à la suite du limogeage en janvier de deux vice-Premiers ministres, dans le cadre d'une campagne anticorruption qui a également entraîné l'arrestation de plusieurs dizaines d'autres hauts-responsables. Selon VNA, M. Phuc "a pris ses responsabilités politiques en tant que dirigeant après que plusieurs hauts fonctionnaires, y compris deux vice-Premiers ministres et trois ministre, ont commis des violations et des manquements, entraînant de très graves conséquences". Nguyen Xuan Phuc était président du Vietnam depuis 2021. Il avait auparavant été Premier ministre depuis 2016. (Belga)