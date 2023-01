Cees Bol rejoint la formation Astana

Le sprinter néerlandais de 27 ans, qui a roulé ces deux dernières saison sous le maillot de DSM, était pressenti pour épauler Mark Cavendish au sein de l'équipe B&B Hotels-KTM, qui a finalement cessé ses activités fin 2022 faute de financement. Le Britannique, en quête d'une ultime victoire d'étape au Tour de France pour dépasser le record de 34 victoires qu'il détient avec Eddy Merckx, a finalement signé mardi chez Astana, où il roulera donc aux côtés de Bol. "Cees Bol est un sprinter puissant et nous aimerions le voir aux côtés de Mark Cavendish dans les sprints", déclare Alexandre Vinokourov, le manager d'Astana, dans un communiqué. "Toutefois, nous savons que Cees est très fort et qu'il peut aussi obtenir de bons résultats. Il vient renforcer notre équipe de sprinters. Cette signature boucle notre campagne de transferts. Nous sommes maintenant pleinement tournés vers la nouvelle saison". Cees Bol compte six victoires à son palmarès, qu'il a ouvert en 2019 en s'adjugeant la Nokere Koerse. La même année, il a enlevé une étape au Tour de Californie et une autre au Tour de Norvège. Il a ensuite remporté une étape du Tour de l'Algarve en 2020, une étape de Paris-Nice en 2021 et une étape du Tour de Grande-Bretagne l'année passée. (Belga)