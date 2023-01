Coupe d'Italie - Naples éliminé en huitièmes de finale aux tirs au but par Cremonese

Cremonese a été réduit à 10, lors des vingt dernières minutes de la prolongation après le second carton jaune infligé à Sernicola. Stanislav Lobotka a manqué le 4e tir au but des Napolitains et le Ghanéen Afena-Gyan, qui avait égalisé à la 87e minute (2-2), a inscrit le tir victorieux de la lanterne rouge de la Serie A qui n'a toujours pas remporté le moindre match en 18 journées de championnat. (Belga)