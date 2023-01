Crash d'un hélicoptère près de Kiev: 16 morts dont le ministre de l'Intérieur

"Au total, nous avons pour l'instant des informations sur 16 morts, dont deux enfants", a indiqué la police dans un communiqué. Le ministre de l'Intérieur Denys Monastyrsky, 42 ans, son premier adjoint Ievgueni Ienine, 42 ans et un autre haut responsable du ministère se trouvant à bord de l'appareil ont également été tués, précise le communiqué. En outre, 22 blessés dont dix enfants ont été hospitalisés, selon la même source. Le crash a eu lieu à Brovary, une ville de quelque 100.000 habitants qui touche la banlieue est de la capitale, Kiev. Au moment du drame, "des enfants et des employés" de l'école maternelle se trouvaient sur place, a indiqué le gouverneur régional Oleksiï Kouleba. Selon des images publiées sur les réseaux sociaux, un énorme incendie s'est déclaré après la chute de l'hélicoptère. Aucune information sur la cause du drame n'a été dévoilée dans l'immédiat. L'appareil qui s'est écrasé appartenait au service d'État pour les situations d'urgence qui dépend du ministère de l'Intérieur, selon un porte-parole des forces aériennes ukrainiennes. (Belga)