Enquête pour corruption par un pays du Golfe - L'avocat de M. Tarabella réclame qu'il soit entendu

"Il (M. Tarabella) se fait exclure du S&D, exclure du Parti socialiste sans jamais avoir été entendu", a déploré l'avocat, interrogé lors du journal télévisé de la RTBF. "Est-ce qu'on ne pourrait pas raison garder dans ce dossier et avant d'offrir de petites peines à certains inculpés, entendre M. Tarabella, entendre ce qu'il a à dire", a ajouté Me Töller en faisant référence à l'ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri. Ce dernier, considéré comme un suspect-clé dans le Qatargate, est actuellement écroué. Il a accepté mardi de collaborer avec la justice en obtenant et le statut de "repenti" et de livrer ce qu'il sait sur ce scandale de corruption présumée au profit de l'émirat. M. Panzeri a affirmé avoir remis "de 120.000 à 140.00 euros". Selon Me Töller, le statut de repenti "donne une raison vraiment extrêmement importante de mentir: celle d'obtenir une peine vraiment minime". "C'est (un repenti, ndlr) quelqu'un dont il faut vraiment se méfier", a-t-il ajouté. "Il (M. Tarabella) n'a jamais monnayé son éthique, son travail, sur les 35 ans qu'il est engagé en politique et ce n'est pas maintenant qu'il va changer", a encore affirmé son conseil. (Belga)