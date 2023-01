La 9e édition du Baloise Ladies Tour aura lieu du 12 au 16 juillet

Le peloton roulera sur le sol belge dès la deuxième journée de course, qui propose une étape avec départ et arrivée à Zwevegem. Le lendemain, c'est autour de Zulte que sera disputée l'étape, tandis que le samedi 15 juillet, la journée proposera d'abord une étape en ligne entre Breskens, aux Pays-Bas, et Knokke-Heist, puis un contre-la-montre individuel à Knokke-Heist. L'année dernière, l'épreuve, ex-BeNe Ladies Tour, avait été remportée par la Néerlandaise Ellen Van Dijk, qui avait devancé sa compatroite Lorena Wiebes et la Française Audrey Cordon-Ragot. Auparavant, l'Allemande Lisa Klein avait enlevé les éditions 2019 et 2021, la course ayant été annulée en 2020 à cause du covid. La Suédoise Emma Johansson avait remporté la 1e édition en 2014, Jolien D'hoore (2015, 2016) et la Néerlandaise Marianne Vos (2017, 2018) l'avaient ensuite emporté chacune deux années de suite. (Belga)