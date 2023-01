Le ministre ukrainien tué dans un crash d'hélicoptère se rendait sur le front

"Le but de ce vol (était d'aller) vers l'un des points chauds de notre pays où se déroulent les combats. Le ministre de l'Intérieur s'y rendait", a déclaré Kyrylo Timochenko, le chef-adjoint du cabinet de la présidence, à la télévision ukrainienne. La mort du ministre de l'Intérieur, Denys Monastyrsky, est "une grande perte", a déploré de son côté le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal. "Tragédie à Brovary. (...) Une grande perte pour le gouvernement et tout l'État" ukrainien, a-t-il indiqué sur Telegram, appelant à la "création immédiate d'un groupe spécial pour une enquête détaillée sur les circonstances du drame". L'hélicoptère s'est écrasé mercredi matin à 09h30 HB près d'une école dans la région de Kiev, faisant 18 morts, dont le ministre de l'Intérieur et trois enfants. (Belga)