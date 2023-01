Mexique: le nombre d'homicides en baisse de 7,1% en 2022

Le pays d'Amérique latine a enregistré l'année dernière en moyenne 85 homicides par jour, contre 91 en 2021, d'après des statistiques présentées par la secrétaire (ministre) de la Sécurité, Rosa Icela Rodriguez. Six des 32 états fédérés du Mexique concentrent 48,6% du nombre total d'homicides, a-t-elle ajouté. L'état du Guanajuato (centre-nord) est le plus violent avec 3.260 homicides l'année dernière, a détaillé Mme Rodriguez durant la conférence de presse quotidienne du président de la République, Andrés Manuel López Obrador. Guanajuato a aussi enregistré une baisse du nombre d'homicides d'une année sur l'autre (-7,1%), de même source. Guanajuato est le théâtre d'affrontements entre bandes rivales du crime organisé, comme les autres états enregistrant de hauts indices de criminalité (Michoacan, Jalisco et sa capitale Guadalajara). Au cœur du Mexique colonial, Guanajuato et sa capitale éponyme représentent également un pôle industriel et une destination touristique. L'État de Mexico, à la périphérie de la capitale, est également l'un des six plus violents, mais pas la ville en elle-même. Il s'agit de la troisième baisse annuelle consécutive du nombre d'homicides, après un pic en 2019 (34.718), a souligné le gouvernement de gauche du président Lopez Obrador, arrivé au pouvoir en décembre 2018. Le nombre d'homicides s'étaient envolés sous le mandat du président Felipe Calderon (2006-2012), a rappelé Mme Rodriguez. M. Calderon, du parti conservateur PAN, avait lancé en 2006 une offensive militaire contre les trafiquants de drogue. Depuis cette date, près de 340.000 assassinats et des dizaines d'enlèvements et de disparitions ont été enregistrés, la plupart attribués au crime organisé. (Belga)