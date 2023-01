Plus de 600 jeunes Belges attendus pour prendre part à la Journée mondiale de la Jeunesse

La JMJ est un événement organisé par l'Église catholique à destination des jeunes. Il a été initié en 1984 par le Pape Jean-Paul II et se tient tous les deux ou trois ans dans un pays différent. Chaque édition réunit de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions d'individus. Le plus grand nombre de participants a été enregistré en 1995 à Manille, aux Philippines. A l'époque, environ 5 millions de personnes ont pris part au rendez-vous. Les journées sont rythmées par des catéchèses, mais également par des festivals de la Jeunesse, composés de concerts, d'expositions, de pèlerinages ou encore de moments de rencontres entre jeunes. La JMJ s'achève après plusieurs jours avec une messe célébrée par le Pape. Pour cette édition 2023, "Church4you" estime que plus au moins 600 jeunes feront la route vers le Portugal avec elle, tout en précisant que "d'autres groupes de la partie francophone et néerlandophone du pays" devraient également s'y rendre. "Ce qui pourrait amener le contingent à 2.000 jeunes", espère le porte-parole des Évêques de Belgique, Tommy Scholtes. Avant de rallier Lisbonne, une "pré-JMJ" sera organisée par "Church4you". Les jeunes se rendront d'abord au festival chrétien international "Welcome to Paradise", qui se tiendra à Partimao, également au Portugal, du 26 au 31 juillet. Les jeunes de 18 à 30 ans peuvent prendre part à cette "route Church4you", ainsi que les mineurs de 16 et 17 ans accompagnés d'un adulte. La dernière édition des JMJ s'est déroulée du 23 au 27 janvier 2019 au Panama. (Belga)