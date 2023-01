Tueurs du Brabant: Robert Beijer arrêté en Thaïlande

Des enquêteurs belges, la juge d'instruction et un magistrat fédéral sont sur place dans le cadre d'une commission rogatoire. Ils y recherchent des éléments pouvant le relier au dossier des Tueurs. Les autorités thaïlandaises ont découvert lors de cette perquisition que cet ancien criminel était en séjour irrégulier et l'ont dès lors arrêté. Le nom de Robert Beijer est revenu régulièrement dans l'affaire des Tueurs du Brabant. Suspecté, il n'a jamais été inculpé et a toujours nié sa participation à ces tueries, rappelle la RTBF. En 1995, celui qui fut également gendarme avait été condamné à 14 ans de prison pour le meurtre d'un diamantaire anversois. On attribue aux Tueurs du Brabant une série d'attaques sanglantes menées contre des supermarchés dans les années 80 en Belgique, faits qui ont coûté la vie à 28 personnes. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne écrit, dans une réaction sur Twitter, que le parquet fédéral fait tout pour "faire éclater la vérité". Le ministre rappelle que les règles de prescription ont été modifiées afin que de tels faits ne puissent plus être prescrits. (Belga)