Kim Kardashian achète aux enchères un crucifix porté par la princesse Diana

Le crucifix d'Attalah, un luxueux pendentif fabriqué dans les années 1920 par le grand bijoutier britannique Garrard, avait été porté à plusieurs reprises par la princesse Diana. Il a été vendu en enchères pour 163.800 livres (environ 187.000 euros) lors d'une vente aux enchères mercredi dans la capitale britannique. La croix en améthyste, une variété de quartz violet, a été achetée par un représentant pour le compte de Kim Kardashian, a confirmé la maison Sotheby's. Le pendentif, notamment porté par la princesse lors d'un gala de charité à Londres en 1987, est parti pour plus du double du prix de vente estimé. Le crucifix comporte des diamants pour un total de 5,25 carats. "Les bijoux possédés ou portés par la princesse Diana sont rarement disponibles sur le marché, surtout une pièce comme le crucifix d'Attalah, qui est coloré, audacieux et distinctif", a indiqué avant la vente Kristian Spofforth, de Sotheby's. "Dans une certaine mesure, ce pendentif inhabituel est symbolique de l'assurance croissante de la princesse dans ses choix vestimentaires et de bijoux, à ce moment particulier de sa vie", a-t-il ajouté. (Belga)