Le chef de la Défense condamne le mauvais traitement des recrues

L'amiral Hofman et le directeur du service de contrôle interne ont tous deux rédigé cette note, envoyée juste avant Noël. Celle-ci fait suite à "plusieurs signalements et plaintes" concernant le déroulement de la phase d'initiation militaire et de la formation professionnelle spécialisée qui s'ensuit. Elle dénonce notamment des punitions physiques trop sévères et de nombreuses autres "initiatives inappropriées". Dans sa communication, le chef de la Défense interdit "toute forme de punition physique", comme le fait d'imposer des centaines de pompes à une recrue. Ceci n'est "ni légal, ni réglementaire, ni productif", souligne-t-il. Il y a quelques mois, la Défense avait par ailleurs fait la une des journaux lorsqu'une enquête interne avait révélé que deux femmes militaires sur trois avaient déjà été victimes d'intimidations sexuelles durant leur carrière. (Belga)