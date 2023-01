Les Belges à l'étranger - Courtois et le Real Madrid refont leur retard et échappent au piège tendu par Villarreal

Après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (3-1), le Real Madrid a pris une douche froide avec le but en début de rencontre de Capoue pour Villarreal (4e). Peu avant le repos, Chukwueze a enfoncé le clou (42e), creusant un écart de deux buts en faveur des locaux. Mais le Real a puisé dans ses ressources, en deuxième période, pour revenir dans la partie. Vinicius a sonné la charge (57e), avant que Militao n'égalise (69e). À quelques minutes de la fin du match, Ceballos a libéré la Casa Blanca avec le but de la victoire (86e), pour envoyer son équipe en quarts de finale de la Coupe d'Espagne. Thibaut Courtois a défendu les filets madrilènes pendant toute la rencontre, alors qu'Eden Hazard est resté sur le banc pendant toute la rencontre, pour la quatrième fois consécutive. Le Real Madrid complète ainsi le tableau des quarts de finale déjà composé du Barça, de l'Atlético de Madrid, de Valence, de Séville, d'Osasuna, de la Real Sociedad et de l'Athletic Bilbao. (Belga)