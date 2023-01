Rudi Völler nommé directeur de l'équipe nationale allemande

Völler, 62 ans, prendra ses fonctions le 1er février. Il s'agit d'un retour au sein de la sélection pour l'ancien avant-centre, qui a été international à 90 reprises entre 1982 et 1994, remportant la Coupe du monde 1990, et sélectionneur entre 2000 et 2004, atteignant la finale du Mondial 2002. L'ancien joueur du Werder Brême et de l'AS Rome fait partie du groupe d'anciens internationaux chargé d'aider la Mannschaft à se redresser après l'élimination au premier tour du Mondial au Qatar. "J'aborde ma nouvelle mission au sein de l'équipe nationale avec gratitude, passion et une grande motivation", a déclaré Völler sur le site de la DFB. "Nous devons tout d'abord poser les bases d'un Euro à domicile réussi en étant soutenu par toute l'Allemagne en 2024. Nous avons les joueurs pour cela. Nous voulons maintenant former à nouveau une communauté soudée à partir de ces nombreux joueurs de haut niveau, une équipe nationale volontaire et sympathique avec l'objectif clair de retrouver le soutien inconditionnel des supporters." Völler travaillera avec le sélectionneur Hansi Flick, confirmé dans ses fonctions malgré l'élimination de l'Allemagne au premier tour du Mondial au Qatar. Après cet échec, Oliver Bierhoff avait quitté son poste de directeur de la Fédération. (Belga)