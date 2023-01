Tensions au Pérou - Pérou: un mort et un blessé lors de heurts entre manifestants et policiers dans le Sud

"A 18h20 (00h20 HB), une personne de sexe féminin de 35 ans environ, qui ne présentait pas de signes vitaux, est arrivée aux urgences", selon l'hôpital. Ce décès porte à 43 le nombre de morts depuis le début de la crise le 7 décembre. Le communiqué parle aussi d'un "pronostic (vital) réservé" pour un homme "de 30 ans" blessé au "thorax". Ce décès survient alors que des milliers de paysans andins ont convergé ces derniers jours vers Lima pour prendre part jeudi à un grand rassemblement. Selon les médias locaux, le commissariat de la ville a été brûlé lors de ces heurts. Le Pérou est secoué par des troubles qui ont éclaté après la destitution et l'arrestation le 7 décembre du président de gauche Pedro Castillo, accusé d'avoir tenté de perpétrer un coup d'État en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir. Les manifestants qui proviennent majoritairement des régions andines du sud, exigent la démission de la nouvelle présidente Dina Boluarte, la dissolution du Parlement, une Assemblée constituante et des élections. Mme Boluarte, qui était la vice-présidente de M. Castillo et est d'origine andine, lui a succédé conformément à la Constitution. Elle est issue du même parti que lui mais les manifestants voient en elle une "traîtresse". (Belga)