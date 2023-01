WRC - Rallye de Monte-Carlo - Sébastien Ogier meilleur temps du shakedown, 3e chrono pour Thierry Neuville

Au terme des 2,29 km du shakedown, l'octuple champion du monde s'est montré 3/10e de seconde plus rapide que son coéquipier finlandais Kalle Rovanpera, champion du monde en titre, et 4/10e que Thierry Neuville (Hyundai). Après le shakedown, les deux premières spéciales, La Bollène-Vésubie/Col de Turini (15,12 km) et La Cabanette/Le Col de Castillon (24,90 km) seront disputées de nuit jeudi soir pour 40,02 km d'action. Vendredi sont au programme deux boucles de trois spéciales et 105,34 km chronométrés avec Roure/Roubion/Beuil (18,33 km), Puget-Théniers/Saint-Antonin (19,79 km) et Briançonnet/Entrevaux (14,55 km). Samedi, 111,78 km sont au menu dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le Fugeret/Thorame-Haute (16,80 km), Malijai/Puimichel (17,31 km) et Ubraye/Entrevaux (21,78 km) seront négociées à deux reprises. Dimanche marquera le retour des pilotes dans les Alpes-Maritimes. Luceram/Lantosque (18,82 km) sera suivi d'un nouveau passage dans La Bollène-Vésubie/Col de Turini, que les équipages auront déjà parcouru jeudi soir. Les deux spéciales seront répétées par la suite, la seconde servira de Power Stage en clôture. Les quatre secteurs chronométrés totaliseront 67,88 kilomètres. Sébastien Ogier détient le record de victoires au Monte-Carlo avec Sébastien Loeb, avec huit victoires chacun. (Belga)