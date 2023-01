Challenger Pro League - Le Club NXT enchaîne une quatrième victoire et met fin à la série de Lommel

Les deux clubs faisaient leur retour après plus d'un mois de trêve en deuxième division. En première période, les U23 du Club de Bruges ont pris l'avantage peu après la demi-heure par l'intermédiaire d'Hautekiet (34e). Sandra, qui fait l'aller-retour en l'équipe première et les U23 depuis le début de saison, a permis de doubler l'avance brugeoise (63e), avant qu'Anello ne réduise l'écart quelques minutes plus tard pour Lommel (69e). Ce but n'a pas suffi, néanmoins, pour permettre à Lommel de recoller au score. Le Club NXT a ainsi enregistré sa quatrième victoire consécutive après une première partie de saison en dents de scie. Les Blauw & Zwart (29 points) restent à la 6e place du classement, mais reviennent à hauteur du Lierse, 5e, et à une longueur de Lommel, 4e, dont la série de cinq victoires a pris fin. (Belga)