Coupe de Belgique de basket - Ostende s'impose de 16 points contre Charleroi et fait un premier pas vers la finale

Les Côtiers ont démarré la rencontre pied au plancher pour prendre 15 points d'avance après le premier quart-temps (32-17). Les troupes de Dario Gjergja ont poursuivi sur leur lancée dans le deuxième quart-temps pour mener 62-33 au repos. Avec 30 points d'avance à la fin du troisième quart-temps (81-51), les champions de Belgique ont laissé les Carolos revenir dans le match pour s'imposer 92-76 avant le match retour prévu dimanche à 15h30 à Charleroi. Pierre-Antoine Gillet a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points. Le match aller de l'autre demi-finale entre Liège et Anvers a lui été reporté à cause de la neige et aura lieu dimanche à 15h00. Le match retour est lui prévu le mercredi 25 janvier à 20h00. La finale de la Coupe de Belgique de basket aura lieu le dimanche 12 mars à Forest National à Bruxelles. (Belga)