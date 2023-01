Coupe du monde de hockey - Les Red Lions face au Japon avec les quarts en ligne de mire

La Belgique, championne du monde en titre, partage la première place avec l'Allemagne (4 pts) et possède une meilleure différence de buts (+5 contre +3), un critère décisif en cas d'égalité. L'équipe qui terminera première ira directement en quarts, où elle rencontrera, le 24 janvier (14h30 belges), le vainqueur du duel entre le 2e du groupe D, l'Inde, et le 3e du groupe C, la Nouvelle-Zélande. Celle qui échouera au 2e rang devra passer par les cross-overs, défiant le 3e du groupe A (Argentine ou France) le 23 janvier (14h30 belges). Si les troupes de Michel van den Heuvel ont le désavantage de jouer avant les Allemands, ceux-ci devront batailler face à la Corée du Sud, plus forte sur papier que les Japonais. Arthur Van Doren et Simon Gougnard, préservés dans le choc contre l'Allemagne (2-2), étaient présents à l'entraînement jeudi et pourront être de retour. Ce serait la première fois que le technicien néerlandais peut compter sur un effectif complet dans ce tournoi. (Belga)