Présentation Intermarché-Circus-Wanty - "Trois Monuments et le Tour de France" au programme de Biniam Girmay en 2023

"Ma préparation s'est très bien déroulée et je suis impatient de reprendre la compétition", a déclaré le vainqueur de la 10e étape du Tour d'Italie et de Gand-Wevelgem en 2022. "Mon programme sera focalisé autour de trois Monuments, Milan-San Remo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, et du Tour de France." En 2022, Intermarché-Circus-Wanty a remporté une victoire d'étape sur le Giro et sur le Tour d'Italie mais court encore derrière une victoire d'étape sur le Tour de France. "Si nous pouvions réitérer la même performance collective sur le Tour comme au Giro, ce serait magnifique. L'idéal serait notre première victoire d'étape, avec moi ou avec un autre coureur de l'équipe. Je suis conscient que je ne peux pas gagner seul, je sais que j'ai une superbe équipe autour moi." (Belga)