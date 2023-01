Des joggeurs appellent aux dons pour visibiliser les sans-papiers lors de compétitions

La Run4Dignity est une équipe de coureurs et de marcheurs bénévoles qui se rassemble, en général chaque week-end, pour s'entraîner dans l'optique de participer à des challenges locaux tout en se montrant solidaires des personnes sans papiers. Jusqu'ici, ses membres géraient les frais de participation des coureurs sans papiers grâce à la générosité des uns et des autres. Mais dernièrement, le groupe a lancé une campagne de financement participatif, en partie parrainée par la banque Triodos. L'argent ainsi récolté couvrira "les droits d'inscriptions aux challenges et aux différentes courses, les frais de déplacement de l'équipe, l'achat des chaussures de running pour les membres de l'équipe les plus précarisés ainsi que l'achat de vareuses et t-shirts floqués au nom du groupe", ce qui permet de mettre en lumière la problématique des personnes sans-papiers et relayer leur lutte pour la régularisation, peut-on lire sur la page internet dédiée à la récolte de fonds. "Si nous arrivons à dépasser le budget du Growfunding, notre souhait serait aussi d'inscrire une équipe sur l'épreuve des 20 kms de Bruxelles 2023, en y incluant, en plus, les sportifs des occupations bruxelloises de la Voix des Sans Papiers (VSP) Bruxelles, de la VSP Family, de la VSP Saint-Josse et de l'occupation des Afghans", précise le collectif. Et c'est en bonne voie, se réjouit Valérie Cardinale, l'une des coureuses, alors que le projet a obtenu plus de 100% de la somme espérée et que les dons restent possibles jusqu'au 6 février. (Belga)