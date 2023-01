France: un couple mis en examen pour "coups mortels" après le décès de leur nourrisson

Après un appel au Samu de ce couple résidant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), le bébé avait été transporté mardi en urgence à l'hôpital de Bayonne puis au CHU de Bordeaux en raison "de son état très critique", a expliqué la vice-procureure Caroline Parizel. L'enfant y est décédée mercredi soir. Au regard des hématomes, dont un au niveau du cerveau, et des fractures sur le corps du bébé, les parents avaient aussitôt été placés en garde à vue à Bordeaux puis transférés à Bayonne. Inconnus des services de police jusque-là, ils ont été mis en examen jeudi pour des "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et placés en détention provisoire. La jeune femme a également été mise en examen pour non-assistance à personne en danger. L'autopsie du corps du nourrisson fait état "d'une mort violente avec intervention d'un tiers" et d'un "traumatisme crânien non accidentel", a précisé le parquet. Selon la vice-procureur Caroline Parizel, le père a reconnu "a minima des gestes involontaires dans le cadre de jeux ou de soins". L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Bayonne. (Belga)