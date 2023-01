Greenpeace satisfaite de la suspension du projet de pipeline entre Anvers et la Rhur

Ce projet, lancé fin 2020, concernait la construction d'un tronçon de 45 mètres avec jusqu'à huit pipelines entre le port d'Anvers et la Ruhr. La ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir, a annoncé vendredi la suspension du projet après avoir reçu plus de 4.300 réactions au plan régional d'implantation. Des recherches supplémentaires ont également mis en évidence que le projet devait être profondément réajusté, selon Mme Demir. Pour Greenpeace, c'est une bonne nouvelle, considérant qu'un nouveau pipeline est synonyme de "croissance des énergies fossiles et de leurs dérivés", ce que l'ONG juge "ni évident, ni souhaitable", selon les propos de son porte-parole Mathieu Soete. "Une transition énergétique durable nécessite principalement davantage de câbles mais moins de pipelines." (Belga)