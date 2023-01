Julian Alaphilippe reprend du service lors du Challenge de Majorque

Ce Challenge est en effet subdivisé en cinq trophées: Trofeo Calvia (25 janvier), Trofeo Port d'Alcudia (26 janvierà, Trofeo Serra de Tramuntana (27 janvier), Trofeo Port d'Andratx (28 janvier) et Trofeo Playa de Parma (29 janvier). C'est la première fois depuis sept ans que la structure de Patrick Lefevere choisit le rendez-vous à Majorque sur un terrain pour puncheurs et grimpeurs, même si les sprinteurs auront l'occasion d'aller chercher l'une ou l'autre victoire. Le double champion du monde français a choisi de son côté de reprendre sa saison dès le mois de janvier, une première depuis 2020. Alaphilippe, dont la dernière course remonte au Tour de Lombardie le 8 octobre, va ainsi pouvoir vérifier son état de forme à ce moment de la saison tout comme le Danois Kasper Asgreen, vainqueur du Tour des Flandres 2021. Tim Declercq, l'Italien Fausto Masnada, le nouveau venu, danois lui aussi, Casper Pedersen et le champion de France, Florian Sénéchal seront aussi notamment sur le vélo la semaine prochaine à Majorque. (Belga)