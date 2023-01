L'Antwerp prête Michael Frey à Schalke

L'attaquant suisse, 28 ans, avait rejoint l'Antwerp en juillet 2021 en provenance de Fenerbahçe. Il s'était révélé en Belgique lors de la saison 2020-2021 lorsque, prêté par le club turc, il avait inscrit 17 buts, dont 14 en championnat, en 31 rencontres avec Waasland-Beveren. Frey a commencé sa carrière professionnelle aux Young Boys et a aussi joué à Lille, Lucerne, Zurich et Nuremberg. Avec l'Antwerp, il a totalisé 33 buts en 69 rencontres. Cette saison, son compteur affiche 7 buts en 14 matchs de championnat, auxquels il a ajouté un but en coupe et un but dans les tours préliminaires de la Conference League. Frey devra aider Schalke à se maintenir en Bundesliga. Au moment de reprendre le championnat, les 'Königsblauen' sont lanternes rouges avec 9 points en 15 journées et comptent 5 unités de retard tant sur Stuttgart, 16e et barragiste pour le maintien, que sur le Hertha Berlin, premier sauvé. "Je vais tout faire pour m'intégrer le plus rapidement possible à l'équipe afin que nous puissions marquer des points ensemble", a déclaré Frey dans le communiqué de sa nouvelle équipe. L'entraîneur de Schalke Thomas Reis qualifie le Suisse de joueur "horrible à défendre pour n'importe quel défenseur", car il "a une bonne présence sur le terrain et se déplace habilement dans les espaces dangereux." (Belga)