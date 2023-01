Le footballeur brésilien Dani Alves en garde à vue pour agression sexuelle présumée

"Il est venu ce matin au commissariat de Les Corts", un quartier de Barcelone, où "il avait été convoqué. Il a été placé en garde à vue et est en route" pour le Palais de justice de Barcelone, a expliqué un porte-parole des Mossos d'Esquadra, la police catalane. Selon une source judiciaire, il devait être entendu par un juge. Le 10 janvier, un tribunal de Barcelone avait annoncé avoir "ouvert une enquête pour un délit présumé d'agression sexuelle à la suite de la plainte présentée par une femme contre un joueur de football", sans mentionner le nom du joueur. Mais une source proche du dossier avait confirmé à l'AFP qu'il s'agissait bien de Dani Alves. Cette femme, qui a déposé plainte le 2 janvier, accuse le joueur de 39 ans d'attouchements, avait précisé la police régionale. Selon la presse locale, les faits présumés se seraient produits dans une discothèque de Barcelone dans la nuit du 30 au 31 décembre. Dans un message transmis à la chaîne espagnole Antena 3 le 5 janvier, le joueur de 39 ans a nié toute conduite délictueuse et a affirmé ne pas connaître la plaignante. Ex-joueur du FC Barcelone, de la Juventus Turin et du Paris Saint-Germain, Alves a passé quelques jours de vacances à Barcelone après avoir participé au Mondial au Qatar avec la sélection brésilienne et avant de retrouver son actuel club des Pumas de Mexico. (Belga)