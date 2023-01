L'Espagnol Pello Bilbao gagne la 3e étape, Jay Vine devient le leader du général

Pello Bello, 32 ans, signe sa 15e victoire en carrière en devançant dans un sprint à trois le Britannique Simon Yates (Jayco AlUla) et l'Australien Jay Vine (EAU Emirates) qui endosse le maillot de leader au classement général. au détriment de son compatriote Rohan Dennis (Jumbo-Visma). Michael Matthews (Jayco AlUla) a pris la 4e place à 28 secondes. Six Belges avaient pris le départ de cette première épreuve WorldTour de la saison cycliste. Dries Devenyns (Soudal - Quick Step) est le premier d'entre eux au général, à 1:02 de Jay Vine, 27 ans, qui possède lui 15 secondes d'avance sur Pello Bilbao et 16 sur Simon Yates. Samedi, la 4e étape reliera Port Willunga à Willunga Township (133,2 km). Dimanche, le 23e Tour Down Under s'achèvera par une étape de 112,5 km entre Unley et Mount Lofty. L'Australien Richie Porte a remporté la dernière édition, disputée en 2020. La course avait été annulée en 2021 et 2022 en raison de la pandémie. (Belga)