Météo - Précipitations hivernales les premières heures

Il fera très nuageux avec seulement quelques rares éclaircies et déjà de faibles précipitations hivernales les premières heures. Dans le courant de la journée, davantage d'averses en provenance des Pays­-Bas, sous forme de pluie, de neige fondante voire de grésil, rythmeront notre temps. En fin de journée, elles se généraliseront et prendront la forme de chutes de neige fondante ou de neige en Haute Belgique. Les maxima varieront entre 0 et ­2 degrés en Ardenne, +3 à +4 degrés dans le centre et +5 degrés à la côte. Le vent sera modéré d'ouest à sud-­ouest. Au littoral, il sera généralement assez fort d'ouest tournant au nord-ouest avec des pointes de 55 km/ h. (Belga)