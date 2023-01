Mondiaux de hockey sur glace U20 Division II (B) - La Belgique s'impose contre Taïwan et prend provisoirement la tête du classement

Avec cette victoire, la troisième en quatre rencontres, la Belgique compte 10 points et grimpe provisoirement à la première place devant la Serbie, 2e avec 9 points. La Chine, 3e avec 8 points, pourrait, elle, s'emparer de la première place si elle s'impose face à l'Islande, 4e avec 3 points, vendredi à 21h00 heure belge. Les joueurs de Gil Paelinck et Sami Lipsonen joueront encore un dernier match contre la Serbie dimanche à 15h30 heure belge. Le vainqueur de ce round-robin remplacera la Roumanie, reléguée, dans le groupe A de la division II l'an prochain. Le dernier sera relégué en division III et remplacé par le champion de la DIII dont le titre sera attribué le 2 février. (Belga)