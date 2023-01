Présentation Intermarché-Circus-Wanty - Jean-François Bourlart: "Nos succès sont le fruit du travail collectif"

"Nous poursuivrons en 2023 dans la ligne directrice de notre projet à long terme avec l'ambition de rendre nos coureurs plus fort", a indiqué Jean-François Bourlart, manager d'Intermarché-Circus-Wanty. "Obtenir 24 victoires et une cinquième place au classement mondial UCI, c'est le fruit d'un collectif qui rassemble coureurs et membres de l'encadrement." "Pour la saison à venir, nous voulons continuer à remporter des courses, pas uniquement en termes de quantité mais aussi en termes de qualité. Nous sommes parvenus à lever les bras au Tour d'Italie et au Tour d'Espagne, il nous manque une étape au Tour de France, un rêve qui pourrait se concrétiser cette saison. Nous voulons aussi nous approcher le plus possible des podiums dans les Monuments. Nous avons les capacités pour être une formation stable dans le top 10 du WorldTour." Évoquant le nouveau projet d'équipe de formation, Jean-François Bourlart a souligné la mission de son ancien coureur professionnel, désormais responsable de la cellule de développement, Kévin Van Melsen. "Nous avons aussi de nouveaux objectifs avec le lancement de notre équipe de développement en Continentale, Circus-ReUz-Technord. Kévin Van Melsen est sans doute la meilleure personne pour mener à bien ce projet", a conclu Bourlart (Belga)