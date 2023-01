Aleksander Aamodt Kilde s'adjuge la 2e descente de Kitzbühel, la der pour Beat Feuz

Seizième la veille après s'être fait une grosse frayeur, Kilde, victorieux de sa 11e descente en Coupe du monde, l'a emporté devant le Français Johan Clarey, 2e à 67/100es et l'Américain Travis Ganong, 3e à 95/100es. Vainqueur la veille, l'Autrichien Vincent Kriechmayr a cette fois pris la 5e place. Cette seconde descente marquait la dernière course du Suisse Beat Feuz, 35 ans, 16e samedi et lauréat de 16 courses en Coupe du monde en 217 départ. Il détient le record du nombre de podium en descente (48). Le Suisse Marco Odermatt, 25 ans, vainqueur du gros globe de cristal et champion olympique de géant en 2022, était absent samedi en raison d'une douleur au genou encourue la veille. Kilde conforte sa première place au classement de la descente avec 620 points pour 464 à Kriechmayr. Au classement général de la Coupe du monde, Kilde (961 points) se rapproche d'Odermatt, leader avec 1186 unités Un slalom est au programme dimanche dans la station. (Belga)