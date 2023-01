Eliminée du tournoi en double, l'Australienne Samantha Stosur s'arrête

Ne s'alignant plus qu'en double, Samathan Stosur, associée à son compatriote Matthew Ebden, a été battue 6-4, 3-6, 10/6 par la Néerlandaise Demi Schuurs et le Croate Nikola Mektic. Samantha Stosur avait déjà été sortie au premier tour du double dames où elle faisait la paire avec la Française Alize Cornet. Le duo s'était incliné 6-3, 6-4 contre la Chinoise Xhaoxuan Yang et la Taïwanaise Hao-Ching Chan. L'Australienne, dont le meilleur classement fut une 4e place en 2006, a remporté 9 titres en simple et 28 en double. Victorieuse de l'Américaine Serena Williams en finale de l'US Open en 2011, un an après une finale perdu à Roland Garros (contre l'Italienne Francesca Schiavone), Samantha Stosur a terminé sa carrière en ne jouant plus que le double avec à la clé trois des quatre Grands Chelems en double à son actif (tous sauf Wimbledon) ainsi que des titres à l'Open d'Australie et Wimbledon en double mixte. (Belga)