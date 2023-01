Encore un peu de soleil samedi avant le retour des nuages

Le vent modéré de nord-est, dont certaines rafales pourraient atteindre 50 km/h à la Côte, intensifiera l'impression de froid procurée par un mercure qui ne dépassera pas les 0°C en Ardenne et pourra même descendre jusqu'à -4°C. Les maxima seront en revanche positifs sur le reste du pays avec entre 0 et 3°C dans le centre, voire 4°C à la mer. De faibles chutes de neige seront encore possibles dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche puisque le ciel sera globalement couvert sur tout le territoire. En Hautes-Fagnes, une couche neigeuse supplémentaire de 1 à 3 cm est attendue. Le thermomètre sera gelé sous les 0°C avec -4 ou -5°C sur les hauteurs et -1 à -3°C ailleurs, sous un vent toujours modéré. Dimanche, la grisaille subsistera sur l'ensemble du pays et pourrait produire une couche de neige supplémentaire allant jusqu'à 4 ou 5 cm dans les Hautes-Fagnes. Par contre, le temps restera sec sur l'ouest de la Belgique et le littoral aura même droit à quelques éclaircies. Les températures oscilleront de -4 à -1°C en Ardenne, de -1 à 2°C dans le centre et de 2 à 5°C dans l'ouest. Éole soufflera modérément et parfois assez fort à la Côte. La nuit de dimanche à lundi restera sous les mêmes auspices avec des nuages laissant échapper quelques flocons et des minima compris entre -3 et 1°C, sous un vent faible ou modéré. (Belga)