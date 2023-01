Jupiler Pro League - L'Union Saint-Gilloise s'impose dans la douleur contre Oud-Heverlee Louvain

Après une première occasion louvaniste avec une tête de Louis Patris détournée par Anthony Moris, l'Union a appuyé sur l'accélérateur mais la frappe de Victor Boniface a été sauvée sur la ligne par Federico Ricca (6e). Les Unionistes ont ensuite buté sur Valentin Cojocaru qui a détourné les envois d'Amani Lazare (13e) et Boniface (15e). Les Louvanistes ont laissé passer l'orage et Joren Dom a eu une occasion d'ouvrir le score mais sa tentative a été repoussée par Moris (28e). Dans la foulée, Siebe Schrijvers a vu sa frappe a terminer sa course au-dessus (31e). Le rythme de la partie n'a pas baissé après le repos et il n'a fallu que 30 secondes pour que Boniface pousse Cojocaru à se détendre (46e). Dans la foulée, les Louvanistes n'ont pas réussi à transformer une contre-attaque après que Jon Thorsteinsson ait dévissé sa frappe (48e). L'Union est finalement parvenue à faire sauter le verrou louvaniste dans le dernier quart d'heure. Loïc Lapoussin a fait la différence sur son flanc avant de centrer vers Gustaf Nilsson qui a fait parler sa taille pour tromper Cojocaru (78e, 1-0). OHL n'a pas baissé les bras et est passé à deux doigts de l'égalisation mais la tête de Patris a heurté le poteau avant de sortir des limites de jeu (86e). Une dernière frayeur pour l'Union qui a géré son avance dans les arrêts de jeu pour s'imposer et conforter sa 2e place au classement avec 49 points, six de moins que Genk dont le match à Eupen a été reporté vendredi soir. OHL reste lui 9e avec 30 points. (Belga)