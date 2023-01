Mertens, encore en lice en double : "Garder cette combativité et cet esprit positif"

"C'est une nouvelle partenaire et nous avons réalisé un beau come-back hier (contre les Russes Kudermetova et Samsonova, ndlr)", a expliqué Elise Mertens à Belga. "Il faut que l'on apprenne à se connaître sur le court. Un match difficile nous attend demain (contre la Hongroise Babos et la Française Mladenovic, lauréates en 2018 et 2020, ndlr), mais je considère que nous n'avons rien à perdre et nous allons tout mettre en œuvre pour continuer notre parcours. On va essayer de bien communiquer et de garder cette combativité et cet esprit positif qui nous ont permis de franchir le premier tour". Elise Mertens considère d'ailleurs que c'est cette attitude qui lui a permis d'atteindre le troisième tour en simple, alors qu'elle était arrivée aux Antipodes avec une blessure à l'épaule droite. "C'est même assez remarquable", a-t-elle ajouté. "Je n'ai pu jouer qu'une semaine au tennis durant ma préparation hivernale. Et encore, sans être en mesure de servir. La United Cup à Perth et le tournoi WTA de Hobart n'ont donc pas été évidents. Ici à Melbourne, j'ai passé des heures et des heures à faire des exercices spécifiques pour mon épaule afin d'être prête. C'est un tournoi du Grand Chelem et je voulais pouvoir donner le meilleur de moi-même. Avec Aryna, je suis tombée sur quelqu'un de très fort qui, si elle continue à produire ce niveau, a certainement une chance de remporter le titre". (Belga)