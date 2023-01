Tim Merlier s'impose à Zonnebeke, lors de la septième manche de l'Exact Cross

Merlier s'est isolé en tête dans l'avant-dernier tour et a conservé 9 secondes sur Kamp et 14 sur Van der Poel. Il décroche son premier succès professionnel dans les labourés. Chez les dames, la Néerlandaise Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) a dominé la course du début à la fin. La Néerlandaise s'est échappée dès le premier tour, décrochant son deuxième succès de la saison. Marion Norbert Riberolle (Crelan-Fristads) a pris la deuxième place à 1:15, devant l'Américaine Austin Killips (Nice Bikes), troisième à 2:43. L'Exact Cross est une série de huit épreuves sans classement général. La huitième et dernière manche se tiendra le 18 février à Saint-Nicolas. Avec une manche de Coupe du monde programmée dimanche à Benidorm, en Espagne, les ténors de la discipline Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tom Pidcock étaient absents à Zonnebeke, tout comme Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout et Laurens Sweeck. (Belga)