WRC : abandon samedi pour le Français Loubet et Nicolas Gilsoul

Le duo, déjà en proie à des problèmes de direction assistée la veille et 29e au général à plus de onze minutes du leader, a tapé dans le rail lors de l'ES9, la première spéciale de la journée de samedi. L'arrière droit de leur voiture a été trop endommagé que pour permettre au Français de continuer. L'objectif est de remettre la voiture en état pour rouler dimanche et tenter de bien figurer dans la Power Stage, l'ultime tronçon du rallye. Après de longues années aux côtés de Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul revient sur le championnat du monde WRC cette saison. Le Hutois 40 ans, a été en effet le copilote de Thierry Neuville pendant dix ans en WRC. Cette collaboration s'était terminée de manière abrupte en janvier 2021 quelques jours avant ce Rallye Monte Carlo, manche traditionnelle d'ouverture d'un championnat du monde que Neuville dispute désormais en compagnie de Martijn Wydaeghe. (Belga)